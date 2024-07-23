Жительница Подмосковья пыталась убить спящего зятя кухонным ножом

В Подмосковье задержали местную жительницу, которая подозревается в покушении на убийство зятя, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Преступление произошло на прошлой неделе в Павловском Посаде. Женщина находилась в гостях у дочери, на почве давней личной неприязни к зятю она решилась на убийство.

Пока супруг дочери спал, женщина взяла кухонный нож и ударила потерпевшего в шею. Однако мужчина успел проснуться. Он получил колото-резаную рану.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли кухонный нож и допросили подозреваемую, потерпевшего и свидетелей.

Уточняется, что четыре года назад подозреваемая уже была судима за причинение тяжкого вреда здоровья своему зятю.

Ранее сообщалось, что житель Орехово-Зуево убил родного брата.