Жительница Подмосковья пыталась убить спящего зятя кухонным ножом
Фото: [t.me/gsuskmosobl]
В Подмосковье задержали местную жительницу, которая подозревается в покушении на убийство зятя, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
Преступление произошло на прошлой неделе в Павловском Посаде. Женщина находилась в гостях у дочери, на почве давней личной неприязни к зятю она решилась на убийство.
Пока супруг дочери спал, женщина взяла кухонный нож и ударила потерпевшего в шею. Однако мужчина успел проснуться. Он получил колото-резаную рану.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли кухонный нож и допросили подозреваемую, потерпевшего и свидетелей.
Уточняется, что четыре года назад подозреваемая уже была судима за причинение тяжкого вреда здоровья своему зятю.
Ранее сообщалось, что житель Орехово-Зуево убил родного брата.