Главе СК доложат о ходе проверки по факту проникновения неадекватного мужчины в подмосковный детсад

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе проверки после проникновения мужчины на территорию детского сада в Подмосковье, сообщила пресс-служба СКР.

До этого в СМИ и соцсетях появилась информация, что неизвестный перелез через забор дошкольного учреждения и стал неадекватно себя вести. По словам очевидцев, мужчина находился под воздействием психотропных веществ.

На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, однако нарушитель успел скрыться.

Ранее сообщалось, что прокуратура Московской области проверит информацию по факту нарушений перед проведением ЕГЭ в одной из подмосковных школ.