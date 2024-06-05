Прокуратура проверит информацию о нарушениях в подмосковной школе во время ЕГЭ
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Прокуратура Московской области организовала проверку после появления в Сети информации о нарушениях, которые были допущены перед проведением ЕГЭ в одной из школ в Видном.
По данным пресс-службы надзорного ведомства, имели место быть проблемы с допуском обучающихся в здание образовательного учреждения.
Сейчас изучаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются сотрудники школы.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье арестовали на два месяца мужчину, который осквернил мемориал «Журавли» в Видном.