Главком ВСУ рассказал о потерях танков Leopard в результате контрнаступления

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный признал потерю танков Leopard во время проведения контрнаступления на фронте.

В своем интервью американскому изданию The Washington Post Залужный заявил, что потеря танков была неизбежной и это является обычными и ожидаемыми потерями на поле боя. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что большинство западных экспертов утверждали, что танки Leopard являются одними из наиболее современных и эффективных боевых машин, доступных украинским вооруженным силам. Их потеря может существенно повлиять на силовые балансы в регионе.

Представители ВСУ не раскрыли точное количество потерянных танков Leopard, однако они подчеркнули, что эти потери не окажут существенного влияния на ход военных операций. Генерал Залужный подчеркнул, что ведется активное восстановление и замена потерянной техники, и ВСУ остаются полностью боеспособными.