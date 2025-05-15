Путин снял с поста главкома сухопутными войсками и отправил его работать в Совбез

Президент России Владимир Путин отстранил от должности главнокомандующего сухопутными войсками российской армии генерала армии Олега Салюкова и назначил его на новый пост. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на официальный портал правовой информации, где появился соответствующий указ главы государства.

«Назначить Салюкова Олега Леонидовича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Путин продлил действующий план по обороне России. Он должен был действовать до конца 2025 года. Теперь же его продлили еще на два года указом президента.