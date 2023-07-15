Главнокомандующий ВСУ Залужный признал свое бессилие в вопросе Крыма

По словам депутата нижней палаты парламента Дмитрия Белика, глава украинской армии Валерий Залужный практически признал свое бессилие в отношении Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

Залужный в одном из западных СМИ сообщил, что совершит захват Крыма при наличии средств.

Парламентарий подчеркнул, что тот признался в отсутствии сил и средств на это.

По мнению депутата, Залужный отвесил «пощечину Зеленскому и его горе-стратегам», признавшись в том, что не сможет даже вблизи полуострова вести бои.