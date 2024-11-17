Главред «Народной газеты» стала жертвой украинского дрона-камикадзе под Курском

Главный редактор «Народной газеты» Юлия Кузнецова попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автодороге Дьяконово — Суджа. Об этом заявил губернатор Алексей Смирнов.

По словам главы региона, журналистка скончалась 17 ноября. В момент атаки ВСУ главред вывозила архивные дела редакции, она хотела рассказать про жизнь людей и обстановку в Большесолдатском районе. В этот момент Кузнецова приблизилась к машине, в которую врезался украинский дрон-камикадзе. Главред погибла от полученных травм.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким, коллегам Юлии Николаевны Кузнецовой», — написал в своем тг-канале губернатор Курской области.

Также при атаке ВСУ ранения получили оператор электронного набора и верстки «Народной газеты», а также правоохранитель.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ закрыли собой мирных жителей Ильинки в ДНР во время атаки БПЛА.