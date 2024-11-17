Как передает RT со ссылкой на одного из жителей населенного пункта Ильина в Донецкой народной республике, российские разведчики зашли в село еще 31 октября. Обнаружив россиян, украинские боевики сначала стали наносить по ним удары артиллерией, а после для контроля ситуации с воздуха запустили дрон с двумя боеприпасами, упал.

Беспилотник заметил в одном из подвалов ютящихся от бомбежек мирных жителей и попытался атаковать их, однако детонация не произошла сразу, а после того, как все вышли на улицу, там прозвучал взрыв.

«Российские бойцы закрыли собой мирных жителей Ильинки в ДНР во время атаки украинского беспилотника», — поведал мирный житель.

Он также рассказал, что украинским боевикам было дано командованием четкое указание по рации — бить принципиально по мирным жителям. Это нужно было сделать, чтобы потом устроить провокацию, обвинив в гибели простых людей российских бойцов.

«В Ильинке до сих пор находится большое количество мирных жителей, среди которых есть раненые», — добавил собеседник журналистов.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Кадыров поручил командирам чеченских подразделений не брать в плен солдат ВСУ.