Главу ФБК* Марию Певчих** объявили в розыск

В базе розыска МВД России указывается, что руководитель Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих объявлена в розыск по уголовной статье.

О конкретной статье в базе не сообщается.

Певчих возглавила ФБК в марте 2023 года, сменив на этом посту Леонида Волкова***. Волков «провинился» тем, что выступил в защиту предпринимателя Михаила Фридмана и некоторых других российских бизнесменов, попавших под западные санкции. Его соратники сочли такую позицию примиренческой, и Волков объявил о паузе в общественной работе.

Мария Певчих в настоящее время проживает в Лондоне.

* признан в России экстремистским и ликвидирован

** признана в России иноагентом

*** признан в России иноагентом