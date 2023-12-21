Главу ФБК* Марию Певчих** объявили в розыск
Фото: [соцсети]
В базе розыска МВД России указывается, что руководитель Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих объявлена в розыск по уголовной статье.
О конкретной статье в базе не сообщается.
Певчих возглавила ФБК в марте 2023 года, сменив на этом посту Леонида Волкова***. Волков «провинился» тем, что выступил в защиту предпринимателя Михаила Фридмана и некоторых других российских бизнесменов, попавших под западные санкции. Его соратники сочли такую позицию примиренческой, и Волков объявил о паузе в общественной работе.
Мария Певчих в настоящее время проживает в Лондоне.
* признан в России экстремистским и ликвидирован
** признана в России иноагентом
*** признан в России иноагентом