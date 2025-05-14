Главу миграционной службы Ростовской области задержали за превышение полномочий
РИАН: главу управления по делам миграции ГУ МВД по Ростовской области задержали
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В Ростовской области был задержан глава управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ Александр Мельников. Об этом РИА Новости сообщили представители правоохранительных органов.
Как пишет ТАСС, задержание Мельникова и его заместителя связано с расследованием дела о злоупотреблении должностными полномочиями. В квартирах и домах подозреваемых были проведены обыски.
Как сообщили в следственном комитете РФ по региону, руководитель ростовского управления миграции подозревается в причастности к организации нелегальной миграции.
Ранее сообщалось, что топ-менеджера банка арестовали в Челябинске по подозрению в хищении денег из бюджета.