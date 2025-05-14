Главу миграционной службы Ростовской области задержали за превышение полномочий

В Ростовской области был задержан глава управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ Александр Мельников. Об этом РИА Новости сообщили представители правоохранительных органов.

Как пишет ТАСС, задержание Мельникова и его заместителя связано с расследованием дела о злоупотреблении должностными полномочиями. В квартирах и домах подозреваемых были проведены обыски.

Как сообщили в следственном комитете РФ по региону, руководитель ростовского управления миграции подозревается в причастности к организации нелегальной миграции.

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