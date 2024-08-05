Главу Ростовского СИЗО Заболотнева уволили и возбудили против него дело

Временно исполняющего обязанности начальника следственного изолятора в Ростове Романа Заболотнева уволили с его должности. В его отношении также возбудили уголовное дело. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT .

До этого Заболотнев был отстранен от своей работы по итогам ЧП, связанного с захватом заложников заключенными во вверенном ему учреждении. Затем он уходил на больничный, и в итоге вышел на службу только в конце прошлой недели.

«Тогда же его и уволили. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», - сообщили авторы микроблога.

Ранее уже сообщалось, что по итогам инцидента с захватом работников СИЗО из данного заведения были уволены четверо работников. Их заподозрили в послаблениях, которые они оказывали арестантам за деньги.