Бывшего главу района Ивановской области поместили под арест

По решению Фрунзенского районного суда Иваново под стражу на два месяца был отправлен экс-глава Заволжского района Ивановской области Анатолий Молодов, который проходит обвиняемым по делу в превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщил со ссылкой на региональную пресс-службу.

Следствие придерживается мнения, что, будучи главой района, в 2024 году чиновник совершил запрещенные манипуляции и обеспечил аффилированным коммерческим организациям заключение договора субподряда на сумму свыше 20 млн рублей. Согласно муниципальному контракту, они были направлены на ликвидацию объектов в Заволжске, где находились химические отходы.

Ранее стало известно о том, что бывший руководитель МЧС Крыму был приговорен к лишению свободы за получение взяток.