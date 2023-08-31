«Глаз затек, кружится голова». Жительница Одинцово рассказала о состоянии сына, которого избили на Баковском пруду

Жительница Одинцово Олеся Орешкова рассказала о состоянии своего 14-летнего сына Марка, которого накануне вечером избили мигранты. Инцидент произошел на Баковском пруду, напоминает РИАМО.

Марк, вратарь футбольного клуба «Родина», возвращался домой после игры в Москве. Вместе с ним был его друг. Возле пруда спортсмены заметили компанию ребят. Марк подошел поближе, думая, что среди них есть его знакомые. Но оказалось, что мальчик обознался. Тогда он пожелал парням доброй ночи и продолжил путь. Однако кому-то из компании пожелание показалось недостаточно вежливым, и он избил подростка. В результате спортсмен получил ушибленную рану надлобной кости. В травмпункте ему наложили швы.

«Сейчас Марк дома, чувствует себя удовлетворительно: глаз затек, плохо видит, кружится голова. Сегодня ездили на перевязку, завтра поедем на обследование в Москву, сделаем МРТ. Страшно за наших детей», - рассказала мать подростка.

Орешкова одна воспитывает троих детей. Их отец пять лет назад погиб в автокатастрофе. Она рассказала, что Марк увлекается футболом с самого детства и пользуется уважением в команде.

В ФК сообщили, что клуб окажет Марку всю необходимую помощь, включая медицинскую. Также там приложат все усилия для того, чтобы виновных нашли и привлекли к ответственности.