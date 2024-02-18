Поддержка Незалежной со стороны государств Запада стала ненадежной и может стать еще слабее. Об этом сообщает Global Times .

Отмечается, что весьма большую роль в этом играют серьезные препятствия в ее оказании со стороны американского сената.

Добавляется, что также отвод украинской армии из Авдеевки показал говорит об иссякаемых силах украинцев, а также свидетельствует о том, что при повторении подобных событий российская армия мощный боевой потенциал и внутреннюю стабильность, поэтому решимость западных стран может вовсе прекратиться.