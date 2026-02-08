Год в банке и хватит: надзор ввел жесткий лимит на хранение бабушкиных солений

Домашние соленья и варенья, традиционно считающиеся гордостью любой кладовой, могут таить в себе серьезную опасность. Как передает 29.RU , управление Роспотребнадзора по Архангельской области выпустило подробные рекомендации, объясняющие риски отравления консервами и правила их безопасного хранения.

Главную угрозу представляют микроорганизмы, такие как токсигенные штаммы Clostridium perfringens и Bacillus cereus, которые могут попасть в банку с плохо промытых овощей. Особую опасность несет возбудитель ботулизма Clostridium botulinum, развивающийся в бескислородной среде консервов.

«Эти бактерии выделяют экзотоксин — один из наиболее сильных микробных ядов. При этом внешний вид, запах и консистенция консервов не изменяется. Попадая с пищей в кишечник человека, токсин поступает в кровь и поражает сердечно-сосудистую и центральную нервную системы. При малейшем сомнении в качестве продукта — употреблять его в пищу не стоит!», — подчеркнули в ведомстве.

Специалисты подчеркивают, что длительный срок хранения только увеличивает риски. При первых симптомах отравления — боли в животе, рвоте, повышении температуры — необходимо немедленно обратиться к врачу и сообщить об употреблении консервированных продуктов.

Чтобы минимизировать опасность, Роспотребнадзор советует хранить заготовки в сухом, прохладном и темном месте, защищенном от перепадов температур. Не рекомендуется использовать банки со следами ржавчины, вмятинами или сколами.

«Вздутые крышки, появление пузырьков воздуха, пены или мутности в банке, изменение цвета, запаха или консистенции продукта свидетельствует о порче. Такие консервы нельзя употреблять в пищу», — советуют в Роспотребнадзоре.

После вскрытия банку следует употребить как можно быстрее. Желательно употребить домашние консервированные заготовки в течение одного года. Максимальный срок хранения соленых огурцов и помидоров — 2 года.

Эти простые правила помогут сохранить не только вкус лета, но и здоровье.

