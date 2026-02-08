В Роспотребнадзоре назвали продукты, которые могут привести к заражению вирусом Нипах

Роспотребнадзор в мессенджере MAX выпустил официальные рекомендации для туристов, планирующих поездки в страны, где регистрируются случаи заражения смертельно опасным вирусом Нипах. Особое внимание в предупреждении уделяется пищевым привычкам: ведомство настоятельно советует отказаться от употребления сырых фруктов и свежевыжатых соков в регионах риска.

Поводом для заявления стали свежие сообщения о новых случаях инфекции. Как ранее писал Telegram-канал Baza, в Бангладеш от вируса скончалась женщина, а до этого вспышки отмечались в соседней Индии. Вирус Нипах, переносимый летучими мышами, отличается высокой летальностью и отсутствием специфического лечения.

«Не употребляйте сырые или непастеризованные продукты, которые могли контактировать с летучими мышами, — особенно неочищенные сырые фрукты и свежевыжатые соки (например, пальмовый сок). Тщательно мойте фрукты и овощи», — заявили в ведомстве.

Сок, собранный в открытые емкости, представляет особую опасность, так как в него могут попасть выделения инфицированных животных.

Помимо пищевых ограничений, ведомство дало ряд других важных советов для минимизации рисков. Специалисты призвали полностью исключить контакт с летучими мышами и продуктами их жизнедеятельности, включая прямой физический контакт. Также было рекомендовано держаться на расстоянии от любых животных с признаками заболевания — это касается и свиней. Посещение потенциально опасных мест, таких как свинофермы или рынки живой торговли в регионах вспышек, находится под строгим запретом. Отдельно эксперты советуют заблаговременно, еще до поездки, ознакомиться с текущей эпидемиологической обстановкой в пункте назначения.

Важнейшим правилом остается внимательное отношение к собственному здоровью после возвращения. При появлении таких симптомов, как лихорадка, кашель, головная боль, мышечные боли или неврологические нарушения, необходимо срочно обратиться к врачу и обязательно сообщить о недавно посещенных странах. Своевременная диагностика в данном случае может стать критически важной.

