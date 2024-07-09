Голубев: с двух часов ночи в Ростовской области идет атака десятков вражеских БПЛА, ПВО продолжает работать

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем аккаунте в соцсетях подтвердил попадание осколков сбитых украинских беспилотников в электроподстанцию на территории региона и начавшийся пожар. При этом, пока обходится без пострадавших.

Ранее мы сообщали, что украинские боевики под покровом ночи вторника, 9 июля, предприняли несколько попыток при помощи беспилотников нанести урон инфраструктурным объектам, расположенным на территории российской Ростовской области.

«Наши ПВО и РЭБ смогли перехватить несколько десятков (!) целей в разных районах области. Также в результате атаки загорелись два трансформатора на электроподстанции в Родионово-Несветайском районе», — написал Голубев.

Губернатор также сообщил, то в самом Ростове-на-Дону на месте падения частей сбитого украинского БПЛА начался пожар, но его уже потушили. Всего же по региону ВСУ массированно запустили десятки ударных дронов, проинформировал Голубев.