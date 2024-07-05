Голубев: в ходе атаки ВСУ на Ростов начались ландшафтные пожары на левом берегу Дона

Губернатор Ростовской области сообщил подробности ночной атаки украинских боевиков на областной центр. По словам Василия Голубева, в Ростове-на-Дону силами ПВО были ликвидированы в небе порядка 10 вражеских беспилотников.

Голубев отметил, что часть осколков боевых дронов рухнули на левый берег Дона, в результате чего произошло воспламенение ландшафтной рекреационной территории.

«В результате падения обломков произошли ландшафтные пожары и в Азовском районе, туда направились пожарные расчеты», — сообщил губернатор.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что средства ПВО отражают воздушную атаку украинских беспилотников на Ростов-на-Дону. Сообщается, что около 3 часов ночи в пятницу, 5 июля, над городом прогремели более 10 громких взрывов.