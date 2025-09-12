Гонки на выживание или все-таки свадьба? Полиция займется кавказскими традициями

Свадебные кортежи на Кавказе будут теперь контролироваться полицией. Сотрудники направят силы на то, чтобы пресечь опасную традицию столкновений между машинами. Об этом также сообщает телеграм-канал Mash.

На Кавказе полиция усилит контроль за свадебными кортежами из-за опасной традиции, когда водители устраивают столкновения, чтобы занять лучшее место в колонне. По данным источника, этот обычай берет свои корни в старинных обрядах, когда мужчины демонстрировали храбрость в борьбе за невесту. Однако в современных реалиях такие «соревнования» на дорогах приводят к авариям и угрожают безопасности.

Чтобы предотвратить ДТП, к каждому свадебному кортежу планируют приставлять машину ДПС. Правда, учитывая большое количество свадеб в выходные дни, ресурсов полиции может не хватить. В связи с этим, как сообщили в полиции, для выявления нарушителей будут использовать и камеры видеонаблюдения.

