«Горело всё: от ларьков до складов». ЧП на Правобережном рынке в Петербурге: что стало причиной?

В Санкт-Петербурге на Правобережном рынке в Невском районе вспыхнул крупный пожар. Площадь возгорания быстро увеличилась до 200 квадратных метров, для тушения привлечены десятки спасателей. Об этом сообщает ТАСС.

Огонь вспыхнул в двухэтажном здании рынка на улице Дыбенко около 17:00. Первоначально сообщалось о возгорании на 50 квадратных метрах, но уже через 44 минуты площадь пожара выросла вчетверо. МЧС повысило ранг вызова до второго номера, что указывает на сложность ситуации.

На место оперативно прибыли 30 пожарных и шесть единиц спецтехники. Спасатели приступили к ликвидации открытого горения внутри здания. Информация о возможных пострадавших пока уточняется.

Прокуратура Невского района уже начала проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия. Точная причина возгорания будет названа после завершения работы следственных органов и пожарных экспертов.

