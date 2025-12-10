Перепутали со змеей? В Кении пытались сжечь опасного гада, но подожгли россиянку

ЧП в ресторане кенийского города Кисуму едва не стоило жизни 28-летней туристке из Москвы. Инцидент, который начался как попытка персонала или посетителей расправиться с заползшей в зал змеей, привел к масштабному пожару и тяжелым последствиям. Об этом со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Вместо того чтобы использовать специальные средства или вызвать службу отлова животных, местные жители применили чрезвычайно опасный метод: разлили бензин и подожгли его. Пары горючего моментально распространились по помещению, и вспыхнувшее пламя охватило находившуюся рядом россиянку.

В результате женщина получила обширные ожоги 40% тела второй и третьей степени. Ей экстренно провели уже четыре операции в больнице Найроби, однако ее состояние остается тяжелым. Ситуацию осложняет невозможность транспортировки пострадавшей в Россию.

Как сообщается, комиссия МИД РФ отказала в эвакуации именно по медицинским показаниям, посчитав, что перелет в ее нынешнем состоянии представляет смертельную опасность. Таким образом, девушка вынуждена оставаться в кенийской клинике, где требуется длительное и дорогостоящее лечение. Сейчас близкие всеми финансовыми силами и с помощью неравнодушных жертвователей пытаются покрыть расходы на лечение.

