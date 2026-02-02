«Горит дом, выбиты окна». Дроны ВСУ атаковали Старый Оскол

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новой атаке беспилотников на территорию региона. Целью удара, по данным главы области, стал город Старый Оскол.

В своем телеграм-канале Гладков опубликовал фото- и видеоматериалы, демонстрирующие последствия инцидента. По предварительной информации, один из беспилотников упал на частный жилой дом, вызвав возгорание. К ликвидации пожара немедленно приступили расчеты МЧС.

Второй летательный аппарат детонировал в районе многоквартирной застройки. От взрывной волны пострадали три жилые многоэтажки: стеклопакеты были выбиты более чем в десяти квартирах. Также были зафиксированы повреждения у автомобиля, припаркованного неподалёку от места происшествия.

«Подомовой обход продолжается. Оперативные службы работают на местах», — сообщил в своем телеграм-канале губернатор, добавив, что оценка масштабов ущерба и помощь пострадавшим гражданам ведутся в оперативном режиме.

Ранее сообщалось о том, что жертвами удара по терминалам в Темрюкском районе стали три человека.