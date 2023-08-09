Горячую линию организовали в Сергиевом Посаде после взрыва на заводе

В Сергиевом Посаде в связи со взрывом на территории Загорского оптико-механического завода запустили горячую линию. Об этом сообщил в своих соцсетях глава городского округа Дмитрий Акулов.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие. Телефоны горячей линии: 8-496-545-77-55, 8-496-540-88-36, 8-496-551-51-00, 8-915-135-15-10.

Взрыв произошел днем в среду. Всех рабочих эвакуировали. На месте работают экстренные службы, в том числе медики скорой помощи.

В Сергиев Посад оперативно приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, взрыв произошел на складе пиротехники, который на территории завода арендовала частная компания.

По данным главы региона, пострадало больше тридцати человек. Двое находятся в реанимации.