Город Губкин в Белгородской области атакован ВСУ с помощью БПЛА, есть повреждения

Украинские боевики под покровом ночи понедельника, 23 сентября, атаковали город Губкин, что в Белгородской области, запустив по нему беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсетях губернатор региона Вячеслав Гладков.

Со слов Гладкова, в результате вражеской атаки были повреждены несколько многоквартирных домов и припаркованных автомобилей. Обошлось без пострадавших, успокоил губернатор.

«Город Губкин в Белгородской области был атакован беспилотным летательным аппаратом Предварительно, пострадавших нет, есть повреждения автомобилей и остекления многоквартирных домов», — сообщил Гладков.

В настоящее время на месте работают оперативные службы. Подробности произошедшего уточняются.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что отправился в отпуск «набраться сил».