Губернатор Белгородской области Гладков отправился в отпуск «набраться сил»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем аккаунте в соцсетях, что уходит в двухнедельный отпуск.

Как предупредил в своем Telegram глава региона, он продолжит оставаться на связи и будет держать на контроле неспокойную обстановку в области и в особенности в приграничных районах.

«Постараюсь, набравшись сил, вернуться для того, чтобы еще с большим качеством и с большим объемом выполнять те задачи, которые ставит перед нами обстановка», — заявил Гладков.

Губернатор Белгородской области добавил, что на рабочих местах находятся все заместители губернатора и министры областного правительства.

Ранее Гладков сообщил, что в результате очередного обстрела ВСУ в Белгороде ранены восемь горожан, сгорел частный дом и 15 автомобилей.