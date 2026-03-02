«Город трясло около трех часов». Раскрыты детали самой массовой атаки дронов на Новороссийск

Вечером Новороссийск превратился в эпицентр воздушного боя. Киевский режим предпринял попытку масштабного нападения с использованием беспилотных летательных аппаратов. Город сотрясают взрывы, которые не прекращаются на протяжении нескольких часов. В одном из жилых кварталов вспыхнул пожар после того, как обломки сбитого дрона рухнули на крышу многоэтажки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Жители рассказывают, что сирены, предупреждающие об угрозе с воздуха, включались неоднократно. Наиболее интенсивная фаза атаки началась после 21:00, когда прогремела серия мощных хлопков. По предварительным данным, удар наносится по комбинированной схеме: одновременно с волнами дронов со стороны моря к побережью пытаются прорваться безэкипажные катера.

Гул взрывов и завывание сирен слышали не только в Новороссийске, но и жители соседних Анапы и Краснодара. На данный момент официальные структуры не комментируют ситуацию и не озвучивают данные о возможных разрушениях или пострадавших.

Ранее сообщалось о том, что за три часа российские ПВО сбили почти 60 дронов ВСУ.