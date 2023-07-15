Госавтоинспекторы провели акцию «Пешеходный переход» в подмосковной Коломне

Коломенские госавтоинспекторы вместе с сотрудниками 6 батальона 2 полка ДПС (южный) провели информационно — разъяснительную акцию «Пешеходный переход!» на оживленном регулируемом пешеходном переходе в Коломне.

Отмечается, что данное мероприятие состоялось в целях повышения уровня безопасности движения пешеходов, а также профилактики нарушений ПДД, предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в том числе несовершеннолетних.

Ранее подмосковная прокуратура сообщила о снижении числа преступлений в регионе.