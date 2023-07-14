Прокуратура Подмосковья сообщила о снижении числа преступлений в регионе

Число преступлений в Московской области с начала этого года снизилось на 4,6 процента. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

В надзорном ведомстве рассказали, что с января по июнь в регионе было зарегистрировано более тридцати шести тысяч преступлений. Пятая часть из них — свыше семи тысяч — в сфере компьютерной информации. Снижение составило 2,3 процента.

В первом полугодии было на 34,5 процента меньше грабежей — 507. На 15,7 процента снизилось количество мошеннических действий. Квартирных краж стало меньше более чем на четверть — снижение составило 25,8 процентов.

Автомобильные кражи уменьшились на 15,4 процента, число преступлений в отношении банковских счетов или электронных денежных средств стало меньше почти на два процента.

Также за первые шесть месяцев этого года в области зарегистрировали свыше 390 фактов нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о снижении числа жалоб в Московской области.