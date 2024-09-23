Госдума обсудит введение штрафов за агрессивное вождение

Водителям-нарушителям на дорогах грозит не только административный штраф, но и возможность лишения водительских прав. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендует принять соответствующий законопроект в первом чтении, сообщил RG.ru.

Этот законопроект предлагается внести в повестку заседаний Государственной думы на 1 октября.

Инициативу выдвинули представители ЛДПР, которые предложили дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей, касающейся опасного вождения. Размер штрафа может варьироваться от трех до пяти тыс. руб. За повторные нарушения предполагается лишение прав на период от одного до трех месяцев. Тем не менее комитет по госстроительству отметил, что меры за рецидив могут быть усилены, чтобы учесть степень общественной угрозы таких правонарушений.

Опасным вождением считается поведение, которое создает риск аварий на дорогах. В настоящее время отдельного наказания за это не предусмотрено. В то время как в других странах такие действия могут повлечь за собой уголовное преследование, на что указывают в Госдуме.

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