Госдума подтвердила получение тел 37 погибших российских военных от Украины

В ходе обмена погибшими военнослужащими украинские власти выдали 37 тел. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Шамсаил Саралиев, его слова привело издание РБК.

По утверждению парламентария, между Россией и Украиной состоялся обмен погибшими военными. Российская сторона передала противнику останки 563 солдат, а сама получила 37 погибших бойцов.

Ранее сообщалось, что украинский омбудсмен Лубинец заявил о том, что Киев всегда готов к обмену военнопленными. Он также хочет получить полные списки всех украинских военнослужащих, которые сейчас находятся в плену. Таким образом Лубинец отреагировал на обвинения со стороны своей российской коллеги Москальковой. Та заявляла, что Украина специально тормозит процесс обмена пленными и политизирует все действия в данной сфере.