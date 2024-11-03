Украинский омбудсмен запросил полные списки пленных для обмена

Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец отреагировал на слова своей российской коллеги Москальковой и запросил полные списки всех военнопленных, которые находятся в РФ. Такое заявление он сделал в своем телеграм-канале.

Он заявил, что желает получить от российской стороны полные списки тех украинских военнослужащих, которые сейчас находятся в плену в России.

«Украина всегда готова принимать все списки всех наших граждан. Мы всегда готовы к проведению обменов военнопленными», — указал он.

Ранее Москалькова сообщила, что Украина специально затормаживает процесс обмена пленными. Киев, по ее словам, не стремится возвращать на родину своих сограждан. Он политизирует обменные процессы и не идет навстречу российской стороне в ее предложениях, даже если это противоречит международным правилам.