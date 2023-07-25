Госдума приняла проект Мособлдумы об увеличении штрафа за переход железнодорожных путей в неположенном месте
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Госдума на заседании во вторник приняла в окончательном чтении закон об увеличении штрафа за переход железнодорожных путей в неположенном месте. Соответствующие поправки в Административный кодекс разработали депутаты Мособлдумы.
Согласно документу, теперь за такое правонарушение штраф составит пятьсот рублей, а не сто. При этом в четырех субъектах — Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти — размер штрафа будет составлять 1,5 тысячи рублей.
Цель данного законопроекта — снижение несчастных случаев на железной дороге, подчеркнул спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов. По его словам, за последние пять лет в происшествиях на железной дороге в Подмосковье пострадали свыше двух тысяч человек, из них 1,6 тысячи — погибли.
Парламентарий указал, что более семидесяти процентов случаев травмирования связаны с нарушениями правил перехода железнодорожных путей. Он также напомнил, что в Подмосковье ведется большая работа по строительству безопасных переходов.
Депутат Госдумы Александр Толмачев, в свою очередь, поздравил коллег из Мособлдумы с принятием нижней палатой парламента данного законопроекта. Парламентарий подчеркнул, что увеличение штрафов — это призыв к людям больше ценить свою жизнь.
«Московская область покрыта целой сетью железнодорожных путей и многие пешеходы, к сожалению, переходят их в неположенных местах. <…> Мы просим задуматься, стоит ли мнимое удобство перехода через «железку» жизни и здоровья», — сказал Толмачев.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что до конца текущего года в регионе откроют пять новых пешеходных переходов через железнодорожные пути.