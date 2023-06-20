Госдума приняла закон о возможности службы по контракту для осужденных

Госдума приняла в первом чтении закон, разрешающий принимать на военную службу по контракту осужденных граждан.

Такой закон может применяться в период мобилизации и военного положения. Он не коснется осужденных за тяжкие преступления.

Инициатором закона выступил думский комитет по обороне. В частности, глава комитета Андрей Картаполов и его первый зам Андрей Красов.

Осужденные россияне служили в ЧВК «Вагнер». Основатель компании Евгений Пригожин заявил, что домой вернулись 32 тысячи бывших заключенных. Участвовавшие в СВО «вагнеровцы» были помилованы президентом России.

По данным Пригожина, процент совершивших повторные преступления среди «музыкантов» в 10 раз меньше, чем у тех, кто отбыл свой срок.