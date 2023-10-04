Госсекретарь Блинкен: Байден старается избежать втягивания США в прямой конфликт с Россией

Государственный секретарь Соединенных Штатов во время выступления в университете Райса назвал две цели американского президента. Первая – это избежать прямого и непосредственного столкновения с РФ. Его слова привело ТАСС.

«Потенциально такой конфликт может привести туда, где никто не хочет оказаться, что плохо скажется на безопасности американцев», - указал он.

Вторая «путеводная звезда» Байдена – это помощь Киеву. Америка не только самостоятельно помогает Зеленскому и его правительству, но еще и всячески привлекает к этому всех союзников. При этом решать, как воевать и к каким приемам прибегать, должна сама Украина. Но, по мнению Энтони Блинкена, прекратить боевые действия можно только укреплением украинской армии, но не дипломатией. Мирные инициативы бесполезны до тех пор, пока Россия пытается идти своим нынешним курсом и пытается перебороть Запад.