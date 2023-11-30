Госслужащие Подмосковья прошли обучение по противодействию терроризму и экстремизму

На лекциях муниципальные и государственные служащие изучили в том числе все тенденции и угрозы современного терроризма, устройство системы противодействия ему, а также принципы деятельности рабочей группы по организации и проведению мероприятий по профилактике террористических угроз центральных исполнительных органов власти региона.

Спикерами выступили представители аппарата Антитеррористической комиссии Подмосковья и заведующий отделом мобилизационной работы областного министерства культуры и туризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что безопасность жителей региона является абсолютным приоритетом.