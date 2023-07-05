Госслужба статистики Украины подверглась хакерской атаке

В госслужбе статистики Украины заявили о кибератаке. Из-за этого служба прекратила передачу генштабу ВСУ некоторых данных по населению.

По данным Mash, атаку провели российские хакеры из группы «Солнцепек».

Они уничтожили значительный массив данных, касающийся мужчин призывного возраста. Эта акция может подорвать всеобщую мобилизацию на Украине, так как система практически полностью уничтожена.

Кроме того, хакеры обнаружили списки вооружения, поставленного Норвегией, Литвой и Польшей. В этой описи указано большое количество неработающей или поломанной техники.