Гостевой дом полностью сгорел в подмосковной этно-усадьбе

В этно-усадьбе в Солнечногорске сгорел гостевой дом, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Возгорание ликвидировали работники 267-й и 268-й пожарно-спасательных частей, а также сотрудники федеральной противопожарной службы.

Инцидент произошел накануне. Постройка была полностью охвачена огнем, площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Ситуацию осложняло то, что внутри здания находился газовый баллон, рассказал начальник караула 268-й пожарно-спасательной части Дмитрий Рудкевич.

«Работники противопожарно-спасательной службы использовали мотопомпы для обеспечения бесперебойной подачи воды и с помощью двух ручных стволов ликвидировали возгорание, успешно вытащив из горящего помещения на улицу газовый баллон», — уточнил спасатель.

К тушению привлекали одиннадцать человек и три единицы техники. В результате пожара никто не пострадал, огонь не затронул соседние объекты этно-усадьбы.

Ранее сообщалось, что в Московской области возбудили уголовное дело после гибели в пожаре девятилетней девочки.