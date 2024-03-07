Уголовное дело возбудили в Подмосковье после гибели 9-летней девочки при пожаре
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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели девятилетней девочки при пожаре в частном доме в Раменском, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
Трагедия произошла минувшей ночью. Двухэтажная деревянная постройка вся оказалась охвачена огнем. После тушения пожара в доме обнаружили тело ребенка 2014 года рождения.
По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка. Назначена пожарно-техническая экспертиза.
Установление всех обстоятельств произошедшего контролирует Раменская городская прокуратура.