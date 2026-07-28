«Госуслуги» превратят в щит от мошенников: юрист рассказал, как портал станет сигнальной системой против аферистов

С октября 2027 года в России вступает в силу новый закон, который обяжет информировать граждан о любых кредитных договорах, оформленных на их имя, через портал «Госуслуги». Эта норма, по сути, превращает личный кабинет каждого россиянина в оперативный сигнальный пункт, способный мгновенно известить о подозрительной активности. Адвокат Игорь Баранов в беседе с NEWS.ru назвал это решение кардинальным шагом в борьбе с мошенничеством, ведь теперь жертва сможет узнать о незаконно взятом займе не через месяцы судебных тяжб, а практически в день его оформления.

По его словам, суть нововведения проста и элегантна: банки и микрофинансовые организации обязаны направлять данные о выданных кредитах в единую систему, которая тут же транслирует уведомление пользователю «Госуслуг». Это перекрывает главный недостаток прежней схемы, когда злоумышленники успевали обналичить средства и скрыться, пока потерпевший пребывал в неведении. Баранов подчеркивает, что скорость реакции здесь становится ключевым фактором: чем раньше человек узнает о беде, тем быстрее он сможет заблокировать операции, оспорить сделку и минимизировать финансовые потери. В идеале это должно превратить кредитное мошенничество из долгого и мучительного процесса в событие, которое можно пресечь на старте.

Однако, как любой инструмент, этот закон не работает в вакууме. Эксперт обращает внимание на то, что одного уведомления недостаточно, если не устранены корневые причины проблемы. Параллельно с внедрением системы оповещения необходимо ужесточать процедуры дистанционной идентификации клиентов — чтобы мошенник не мог взять кредит по чужим паспортным данным через приложение. И, что не менее важно, усиливать ответственность самих кредитных организаций: если банк выдал займ без должной проверки личности, он должен нести материальные и административные последствия. Иначе уведомление на «Госуслугах» станет лишь констатацией свершившегося факта, а не реальной защитой.

По его мнению, новая мера — это мощный, но лишь первый шаг на долгом пути. Она создает необходимую обратную связь между финансовой системой и гражданином, но полноценная безопасность достигается только комплексным подходом: профилактика, цифровая гигиена и строгий контроль над самими кредиторами. И если все элементы сложатся в единую цепь, то к 2027 году мы можем получить не просто систему оповещения, а реальный барьер против тех, кто зарабатывает на чужом доверии и неосведомленности. Законодателю и рынку предстоит сделать так, чтобы «Госуслуги» стали не почтальоном с плохими вестями, а стражем, который не пропускает беду на порог.

Ранее сообщалось, как Госдума навсегда перекроет дорогу кредитным мошенникам.