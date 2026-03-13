Готовил расправу с оружием отца: в Коми арестовали школьника за планы напасть на школу

В Республике Коми суд арестовал 15-летнего подростка, обвиняемого в приготовлении к массовому убийству в школе. Как сообщили в пресс-службе Усть-Вымского районного суда, несовершеннолетний планировал расправиться с учителями и одноклассниками, используя огнестрельное оружие, принадлежащее его отцу. Об этом пишет ТАСС.

По данным следствия, школьник из Удорского района вынашивал планы нападения почти год — с мая 2025 по март 2026-го. Движимый личной неприязнью, он увлекся идеей убийства, для чего целенаправленно изучал в интернете материалы о вооруженных нападениях на учебные заведения. Своими намерениями и деталями будущей расправы подросток делился с пользователями одной из групп в сети.

Массовое убийство юноша планировал совершить в мае 2026 года. Довести задуманное до конца ему не удалось: о готовящемся преступлении стало известно правоохранительным органам, которые пресекли реализацию плана. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Рассмотрев ходатайство следователя, суд учел повышенную общественную опасность деяния и данные о личности обвиняемого. В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу сроком до 10 мая 2026 года включительно. Обстоятельства, побудившие подростка к подготовке нападения, устанавливаются.

