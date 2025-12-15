ГП РФ подала иск о конфискации имущества осужденного экс-вице-премьера Башкирии

Генеральная прокуратура России направила в суд иск об изъятии масштабных активов у бывшего заместителя председателя правительства Башкирии Алана Марзаева, осужденного за коррупцию. Как сообщает издание « Ведомости », чиновник лишится недвижимости в нескольких регионах и премиального автопарка.

Согласно данным искового заявления, у Марзаева требуют конфисковать 13 объектов недвижимости. В перечне значатся комплекс в Верхнем Фиагдоне, квартиры во Владикавказе и Москве, а также дом в Кисловодске площадью 900 кв. м и дача в Башкирии. Кроме того, государство претендует на автомобили премиум-класса, совокупная стоимость которых, по информации СМИ, превышает 20 млн руб. Исковые требования будет рассматривать Мещанский районный суд Москвы. Это решение логично продолжает уголовное преследование экс-чиновника: 21 ноября Ленинский районный суд Уфы признал Алана Марзаева виновным в получении взятки на сумму 37 млн руб. и приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии. Имущественный иск Генпрокуратуры направлен на полную конфискацию незаконно приобретенных активов.

