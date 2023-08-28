Градостроитель Заливухин пояснил причины важности запрета в России самокатов на тротуарах

Париж станет первой европейской столицей, где запретят аренду электросамокатов. В нижней палате парламента также обсуждается возможность дать право региональным властям вводить подобный запрет. Градостроитель Илья Заливухин рассказал, насколько ситуация с самокатами нуждается в изменениях в России. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, на этом виде транспорта можно ездить только там, где имеется инфраструктура для самокатов. Так, например, в столице она отсутствует.

Эксперт отметил, что при проведении голосования почти все выскажутся против самокатов.

По его мнению, в маленьких городах можно разрешить ездить на самокатах по автополосам, где скорость ограничена до 50 км/ч, а проезд по тротуарам должен быть запрещен стопроцентно везде.