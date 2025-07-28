Граждан ЮАР задержали на Украине за попытку покинуть службу

Двое граждан Южно-Африканской Республики, прибывших на Украину с целью работы в качестве парамедиков, оказались под стражей по обвинению в несанкционированном уходе с места службы, сообщило издание City Press.

Согласно информации, опубликованной в статье, Тайрон Слабберт и Йован Майнхардт заключили полугодовой контракт на оказание медицинской помощи. Однако, прежде чем приступить к своим непосредственным обязанностям, их привлекли к военной подготовке. Родные Слабберта утверждают, что изначально не было никаких предпосылок, указывающих на возможность их участия в боевых действиях.

Сильвия ван Вик, родственница одного из задержанных, рассказала, что они воспользовались возможностью пройти оплачиваемую медицинскую подготовку по шестимесячному контракту. Она добавила, что им обоим пришлось оплатить дорогу до Польши и билеты на поезд до Львова.

Слабберт и Майнхардт попытались покинуть территорию Украины, направившись к польской границе. Тем не менее, они были задержаны правоохранительными органами. Гражданам ЮАР предъявили обвинения в нарушении условий контракта и дезертирстве, после чего их заключили под стражу. Родственники задержанных обратились за помощью в посольство.

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