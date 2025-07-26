Момент нападения бойца ММА на сотрудника «Победы» в Пулково попал на видео
Mash: у сотрудника «Победы» после удара бойца ММА Камальдинова сломана челюсть
Фото: [unsplash.com]
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге произошел инцидент с участием бойца ММА Максима Камальдинова и сотрудника авиакомпании «Победа». Видеокадры, на которых запечатлен инцидент, опубликовал телеграм-канал Mash.
По информации источника, конфликт произошел вечером, 25 июля, когда Камальдинов ожидал рейс в Калининград. Как рассказали очевидцы, боец был в состоянии алкогольного опьянения — он кричал и вел себя агрессивно.
На опубликованных кадрах видно, как спортсмен наносит удар мужчине в желтой жилетке, который пытался его успокоить. Камальдинов ударяет сотрудника авиакомпании левой рукой. Один из этих ударов пришелся по лицу.
Как сообщил Mash, итогом конфликта стала переломанная челюсть у работника «Победы». После инцидента спортсмена задержали.
Ранее сообщалось, что в Новомосковске мужчина в алкогольном угаре жестоко расправился с другом.