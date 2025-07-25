Гражданин Китая погиб при крушении Ан-24 в Амурской области

Среди тех, кто погиб во время крушения Ан-24 неподалеку от Тынды, есть гражданин Китайской народной республики. Такие сведения появились у РЕН ТВ.

По имеющейся информации, китайский гражданин, который погиб при авиакатастрофе в Амурской области, числится учредителем коммерческого предприятия. Оно было зарегистрировано в 2024 году в Благовещенске, в документах указано, что среди его задач есть добыча руды и различных драгоценных металлов: серебра, золота и платины. По документам мужчина проходит единственным учредителем фирмы.

Сейчас на месте крушения самолета работают спасатели. Число задействованных в работе специалистов уже перевалило за 200 человек, их усилия подкреплены 34 единицами техники. Правоохранители проводят следственные действия на местности, они изучают обломки самолета. Международный авиационный комитет уже сформировал комиссию по расследованию катастрофы.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае и Амурской области объявлен трехдневный траур из-за этой катастрофы. В регионах отменены развлекательные мероприятия. Кроме того, во всех церквях Благовещенской епархии пройдут панихиды в память о погибших во время трагедии.