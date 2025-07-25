В Хабаровском крае и Приамурье из-за трагедии с Ан-24 объявили трехдневный траур

В Амурской области и Хабаровском крае с 25 по 27 июля объявлен трехдневный траур в связи с авиакатастрофой, в результате которой погибли 48 человек. В регионе объявлен трехдневный траур в связи с авиакатастрофой, в которой погибли 48 человек.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора Амурской области Василия Орлова, говорится об отмене развлекательных мероприятий в регионе. Кроме того, во всех церквях Благовещенской епархии пройдут панихиды в память о погибших в авиакатастрофе.

В Хабаровском крае также объявлен трехдневный траур. На борту разбившегося пассажирского борта находились жители региона. Как сообщил губернатор Дмитрий Демешин, семьям погибших будет выплачено по одному миллиону рублей. Также им будет компенсирован проезд к месту катастрофы.

Напомним, авиакатастрофа произошла 24 июля при заходе на посадку в Тынду. Борт авиакомпании «Ангара» выполнял рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. Среди 48 человек находились дети, выживших нет.

Ранее пассажирки, вышедшие в Благовещенске до трагедии, рассказали о плачевном состоянии Ан-24.