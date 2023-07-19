Гражданин Сирии напал на полицейских в Нюрнберге и нанес им ранения

Об этом инциденте сообщила газета Bild. В руках 28-летнего сирийца была разбитая бутылка, которой он начал наносить удары. При этом он несколько раз подряд выкрикнул : «Аллах акбар». Несмотря на это, следователи, в ведение которых попала данная история, считают, что нападение не имеет под собой исламистской основы.

Уже сегодня злоумышленник должен предстать перед судьей, который определит его дальнейшую судьбу и вынесет вердикт, стоит ли сирийца держать под стражей.