Гражданка Украины избила в столице ребенка за езду по тротуару на самокате

В столице гражданку Украины разозлил восьмилетний школьник, катавшийся на самокате по тротуару, после чего она его ударила. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что женщина, оказавшаяся кассиршей супермаркета, была задержана органами правопорядка.

Отмечается, что третьеклассник гостил у бабушки на Дмитровском шоссе, пока его мама была на работе. Днем он катался по двору на самокате, а бабушка сидела на лавочке. Сам школьник, увидев женщину, остановился, чтобы ее пропустить. Однако она данный жест не оценила, схватила ребенка и начала трясти, после чего ударила его в висок.

Добавляется, что бабушка, увидев эту картину, побежала спасать внука, женщина их еще преследовала, а позже отстала.