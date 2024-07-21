Гражданка Украины избила в столице ребенка за езду по тротуару на самокате
В столице гражданку Украины разозлил восьмилетний школьник, катавшийся на самокате по тротуару, после чего она его ударила. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что женщина, оказавшаяся кассиршей супермаркета, была задержана органами правопорядка.
Отмечается, что третьеклассник гостил у бабушки на Дмитровском шоссе, пока его мама была на работе. Днем он катался по двору на самокате, а бабушка сидела на лавочке. Сам школьник, увидев женщину, остановился, чтобы ее пропустить. Однако она данный жест не оценила, схватила ребенка и начала трясти, после чего ударила его в висок.
Добавляется, что бабушка, увидев эту картину, побежала спасать внука, женщина их еще преследовала, а позже отстала.