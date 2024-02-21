Гражданку РФ оправдали в Ливане по делу о шпионаже в пользу Израиля

Супружеская пара Чайкиных была задержана еще летом прошлого года. Чету посчитали виновной в работе на израильские спецслужбы. В итоге женщину признали невиновной благодаря блестящей работе российских дипломатов. Об этом рассказали РИА Новости .

Семью из трех человек, включая младенца, задержали в аэропорту Бейрута при попытке покинуть Ливан. Ее обвинили в том, что она занималась шпионажем на Израиль. И вот состоялся суд, который определил степень виновности супругов. Представители Министерства иностранных дел РФ старательно защищали свою соотечественницу, поскольку женщина имеет российское гражданство. Ей предоставили адвоката и переводчика. Как россиянка, так и ее ребенок получали через дипломатов продукты и предметы первой необходимости.

«Женщине суд вынес оправдательный приговор. Впервые наблюдаем, чтобы дипломаты какого-либо государства на таком уровне защищали интересы своих соотечественников, спасая младенца», - заявил журналистам источник, знакомый с обстоятельствами данного дела.

Глава семьи был признан виновным в шпионаже, он получил 8 лет лишения свободы. Дама вместе со своей дочерью уже покинула ливанскую территорию и вернулась в Россию.