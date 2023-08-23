Гражданский коптер упал на железнодорожные пути под Таганрогом в Ростовской области.

Об этом пишет РИА Новости вечером среды, 23 августа.

По предварительной информации, в результате ЧП задерживались несколько поездов из-за постороннего предмета, обнаруженного на путях.

Для проверки сразу были вызваны полицейские, а движение в итоге приостановили – задержка в пути для поездов составила почти полтора часа, пишет СМИ. На данный момент известно, что коптер – гражданский, который потерял управление.